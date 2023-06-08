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Білий дім назвав Росію винною у знищенні Каховської ГЕС

8 червня 2023 08:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Білий дім назвав Росію винною у знищенні Каховської ГЕС
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росія є відповідальною за катастрофу із Каховською ГЕС. Якби вона не напала на Україну, Херсонська область не пережила б такий удар стихії.

Про це на брифінгу повідомила речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр.

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Росія винна

За словами Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати Америки продовжують слідкувати за ситуацією із знищенням Каховської ГЕС і оцінювати причини того, що сталося.

Але, зазначила речниця Білого дому, винною у цій ситуації в будь-якому випадку є Росія, яка напала на Україну.

Тому відповідальність за катастрофу в Херсонській області лежить на російських окупантах.

США допоможуть

Карін Жан-П’єр наголосила, що Сполучені Штати продовжують підтримувати українців.

"Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України", — запевнила прессекретарка адміністрації Джо Байдена.

Нагадаємо, у мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні. 

Як відомо, внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС багато населених пунктів затоплені, а люди перебувають у небезпеці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією.

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