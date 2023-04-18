Бегать в противогазах и разбирать винтовку: обычные будни подростка РФ

В РФ ширится милитаризация образования. Фото: Telegram

В социальных сетях все чаще выкладывают видео "основ военной подготовки" российских ребятишек.

Так, одно из таких видео распространил в Telegram "Кремлевский цирк".

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На нем видно, как несколько подростков соревнуются, кто быстрее наденет противогаз и разберет оружие.

Россияне все активнее занимаются милитаризацией подрастающего поколения. Создают так называемые подразделения "Юнармии".

Зачем Путину "Юнармия"

"Юнармия" — российская детско-юношеская милитарная организация при министерстве обороны РФ, в значительной степени интегрированная в учебный процесс учебных заведений. Отличается радикальной пропагандистской работой среди русской молодежи. Членами организации становятся дети с 8 лет.

Сергей Шойгу создавал Юнармию в 2016 году по приказу Путина.

За яркими картинками — словно из беззаботного детского лагеря — скрывается жесткая подготовка детей, умеющих стрелять из автоматов, ездить на танках, бронемашинах, учатся минировать и разминировать… Они привыкли к взрывам и бутафорской крови и принимают участие в реалити шоу "Защитники".

Британская разведка также сообщала о милитаризации образования в Российской Федерации.

Об этом говорилось в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В частности, в РФ включили базовую военную подготовку в программу средней школы.

В частности, модуль в рамках курса "основы безопасности жизнедеятельности" предусматривает обучение с автоматами Калашникова, ручными гранатами, военные учения и поздравления, а также применение средств индивидуальной защиты. Уроки обязательны с 1 сентября 2023 года.

Напомним, в школах и садах временно оккупированного Энергодара россияне начали так называемую эвакуацию детей в Крым.