Бігати у протигазах та розбирати гвинтівку: звичайні будні російського підлітка
У соціальних мережах все частіше викладають відео "основ воєнної підготовки" російських дітлахів.
Так одне з таких відео розповсюдив Telegram "Кремлівський цирк".
На ньому видно, як кілька підлітків змагаються, хто швидше вдягне протигаз та розбере зброю.
Росіяни займаються мілітаризацією підростаючого покоління. Створюють так звані підрозділи "Юнармії".
Для чого Путіну "Юнармія"
"Юнармія" — російська дитячо-юнацька мілітарна організація при міністерстві оборони РФ, яка значною мірою інтегрована в навчальний процес закладів освіти. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.
Сергій Шойгу створював Юнармію в 2016 році за наказом Путіна.
За яскравими картинками — наче з безтурботного дитячого табору — ховається жорсткий вишкіл дітей, що вміють стріляти з автоматів, їздити на танках, бронемашинах, вчаться мінувати і розміновувати… Вони звикли до вибухів і бутафорської крові і беруть участь у реаліті шоу "Защітнікі".
Британська розвідка також повідомляла про мілітаризацію освіти в Російській Федерації.
Про це йшлося у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зокрема, у РФ включили базову воєнну підготовку до програми середньої школи.
Зокрема, модуль в рамках курсу "основи безпеки життєдіяльності" передбачає навчання з автоматами Калашнікова, ручними гранатами, воєнні навчання і вітання, а також застосування засобів індивідуального захисту. Уроки є обов'язкові з 1 вересня 2023 року.
Нагадаємо, у школах та садочках тимчасово окупованого Енергодара росіяни почали так звану евакуацію дітей до Криму.