Бігати у протигазах та розбирати гвинтівку: звичайні будні російського підлітка

В РФ шириться мілітаризація освіти. Фото: Telegram

У соціальних мережах все частіше викладають відео "основ воєнної підготовки" російських дітлахів.

Так одне з таких відео розповсюдив Telegram "Кремлівський цирк".

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На ньому видно, як кілька підлітків змагаються, хто швидше вдягне протигаз та розбере зброю.

Росіяни займаються мілітаризацією підростаючого покоління. Створюють так звані підрозділи "Юнармії".

Для чого Путіну "Юнармія"

"Юнармія" — російська дитячо-юнацька мілітарна організація при міністерстві оборони РФ, яка значною мірою інтегрована в навчальний процес закладів освіти. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

Сергій Шойгу створював Юнармію в 2016 році за наказом Путіна.

За яскравими картинками — наче з безтурботного дитячого табору — ховається жорсткий вишкіл дітей, що вміють стріляти з автоматів, їздити на танках, бронемашинах, вчаться мінувати і розміновувати… Вони звикли до вибухів і бутафорської крові і беруть участь у реаліті шоу "Защітнікі".

Британська розвідка також повідомляла про мілітаризацію освіти в Російській Федерації.

Про це йшлося у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зокрема, у РФ включили базову воєнну підготовку до програми середньої школи.

Зокрема, модуль в рамках курсу "основи безпеки життєдіяльності" передбачає навчання з автоматами Калашнікова, ручними гранатами, воєнні навчання і вітання, а також застосування засобів індивідуального захисту. Уроки є обов'язкові з 1 вересня 2023 року.

Нагадаємо, у школах та садочках тимчасово окупованого Енергодара росіяни почали так звану евакуацію дітей до Криму.