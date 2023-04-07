"Безальтернативно не только для Украины": Зеленский высказался о деоккупации Крыма

Владимир Зеленский

Деокупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна. При этом такой позиции придерживается не только Украина, но и весь мир.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа.

Читайте также:

Заявление об освобождении Крыма

"На земле Крыма сейчас под российским триколором царит зло, унижение, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом", — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что именно с оккупации Крыма, именно репрессий в Крыму против украинской и крымскотатарской свободы против крымских мусульман началась попытка россии поставить в рабство Украину и другие народы цивилизованной Европы.

Зеленский призвал все страны уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Так же, как мы уважаем территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки, мы справедливо ожидаем уважения к территориальной целостности нашего государства всей Украины от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, от северных городов до Севастополя и Керчи. Весь наш восток, юг, каждая наша община, каждый наш человек заслуживают жить и жить свободно", — подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что освобождение Крымского полуострова необходимо для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН, а не "на криминальных привычках убийц, насильников, грабителей, которые россия пытается распространить".

Он объяснил, что когда Украина вернется в Крым, тогда миру вернется покой, потому что, по его словам, агрессор проиграет.

"Все остальное может только разжечь жажду россии воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло, руины", — отметил Президент.

Напомним, ранее один из советников Президента Владимира Зеленского Андрей Сибига в интервью Financial Times заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма с россией, если ВСУ достигнут границы оккупированного полуострова.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что начавшаяся россия широкомасштабная война создала предпосылки для возможного освобождения Крыма уже сейчас. У россии нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск.