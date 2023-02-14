Парламентарии предлагают установить 25 февраля Днем украинской женщины

Сессионный зал Верховной Рады

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по установлению новых украинских праздников. В частности, депутаты предлагают, чтобы 25 февраля отмечали День украинской женщины вместо традиционного 8 марта.

Соответствующий проект закона появился на сайте парламента.

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Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде, чтобы установить такие украинские праздники как:

25 февраля — День украинской женщины (День украинки) — День рождения Леси Украинки

9 марта — Шевченков день — День рождения Тараса Шевченко

второе воскресенье мая — День матери.

Инициаторы законопроекта считают, что этот документ направлен на признание устоявшихся традиций и укоренение исторической памяти в культурном пространстве Украины.

"Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, требующие закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Нардепы возмущены, что до сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта. По их мнению, этот праздник установлен московским режимом.

Напомним, сегодня, 14 февраля во всем мире отмечают День Святого Валентина или День влюбленных.