Парламентарии предлагают установить 25 февраля Днем украинской женщины

Без 8 марта: нардепы предлагают ввести День украинки
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по установлению новых украинских праздников. В частности, депутаты предлагают, чтобы 25 февраля отмечали День украинской женщины вместо традиционного 8 марта.
Соответствующий проект закона появился на сайте парламента.
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Подробности
Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде, чтобы установить такие украинские праздники как:
- 25 февраля — День украинской женщины (День украинки) — День рождения Леси Украинки
- 9 марта — Шевченков день — День рождения Тараса Шевченко
- второе воскресенье мая — День матери.
Инициаторы законопроекта считают, что этот документ направлен на признание устоявшихся традиций и укоренение исторической памяти в культурном пространстве Украины.
"Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, требующие закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Нардепы возмущены, что до сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта. По их мнению, этот праздник установлен московским режимом.
Напомним, сегодня, 14 февраля во всем мире отмечают День Святого Валентина или День влюбленных.