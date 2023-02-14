Парламентарі пропонують встановити 25 лютого Днем української жінки

Без 8 березня: нардепи пропонують запровадити День українки
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо встановлення нових українських свят. Зокрема, депутати пропонують, аби 25 лютого відзначали День української жінки замість традиційного 8 березня.
Відповідний проєкт закону з'явився на сайті парламенту.
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Деталі
Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю, щоб встановити такі українські свята як:
- 25 лютого — День української жінки (День українки) — День народження Лесі Українки
- 9 березня — Шевченків день — День народження Тараса Шевченка
- друга неділя травня — День матері.
Ініціатори законопроєкту вважають, що це документ спрямований на визнання усталених традицій і вкорінення історичної пам'яті в культурному просторі України.
"Саме зараз відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, що вимагає закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав'язаними традиціями минулої спадщини", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Нардепи обурені, що досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня. На їх думку, це свято встановлено московським режимом.
Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого в усьому світі відзначають День Святого Валентина або ж День закоханих.