Парламентарі пропонують встановити 25 лютого Днем української жінки

Сесійна зала Верховної Ради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо встановлення нових українських свят. Зокрема, депутати пропонують, аби 25 лютого відзначали День української жінки замість традиційного 8 березня.

Відповідний проєкт закону з'явився на сайті парламенту.

Деталі

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю, щоб встановити такі українські свята як:

25 лютого — День української жінки (День українки) — День народження Лесі Українки

9 березня — Шевченків день — День народження Тараса Шевченка

друга неділя травня — День матері.

Ініціатори законопроєкту вважають, що це документ спрямований на визнання усталених традицій і вкорінення історичної пам'яті в культурному просторі України.

"Саме зараз відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, що вимагає закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав'язаними традиціями минулої спадщини", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нардепи обурені, що досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня. На їх думку, це свято встановлено московським режимом.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого в усьому світі відзначають День Святого Валентина або ж День закоханих.