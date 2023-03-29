Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины: о какой сумме идет речь

Берлин согласовал новую военную помощь

Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины. На увеличении финансирования настаивали министерства обороны и иностранных дел страны.

Об этом сообщает Укринформ.

Новый пакет военной помощи от Германии

Отмечается, что бюджетный комитет немецкого Бундестага в среду одобрил представление правительства ФРГ по выделению дополнительных 12 миллиардов евро военной помощи Украине.

Дополнительное финансирование включает выделение 3,24 миллиарда евро в текущем году, а также открытие кредитной линии на период между 2024 и 2032 годами на сумму примерно 8,82 миллиарда евро.

"Украина может использовать деньги для закупки вооружений напрямую при поддержке федерального правительства", — объяснили члены бюджетного комитета от правительственной коалиции Андреас Шварц, Себастьян Шефер и Карстен Кляйн.

Кроме этого, с начала российской войны правительство Германии выделило в поддержку Украины, по данным Бундестага, более 14,2 миллиарда евро. В частности, на оружие для ВСУ — около 3 млн евро. Германия является главным поставщиком оружия для Украины в ЕС.

Напомним, что 27 марта стало известно о том, что Германия передала Украине танки Leopard 2. Немецкие танки были переданы Украине примерно через два месяца после того, как правительство Германии одобрило решение о поставках военной техники.