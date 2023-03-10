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Бельгия признала Голодомор геноцидом украинцев

10 марта 2023 10:38
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Бельгия признала Голодомор геноцидом украинцев
Палата представителей бельгийского парламента приняла соответствующее решение
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Еще одна страна мира признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение приняла Палата представителей бельгийского парламента.

Об этом в своем Twitter сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства назвал это решение Бельгии "глубоко символическим шагом".

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг", — написал Президент.

Ранее соответствующее решение принял парламент Болгарии. Отметим, что после начала полномасштабного вторжения россии количество стран, признавших Голодомор геноцидом украинского народа, выросло.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что похищение россией украинских детей — это также инструмент геноцида. Все причастные за эти действия должны предстать перед судом.

Также мы писали, что в Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика. Он находился на временно оккупированной россией территории.

Добавим, Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску украинских детей, которых россияне вывезли с оккупированных территорий.

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