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Бельгия хочет выяснить, использовали ли российские добровольцы ее оружие

5 июня 2023 13:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Бельгия хочет выяснить, использовали ли российские добровольцы ее оружие
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Фото: Reuters/Johanna Geron
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Глава правительства Королевства Бельгия Александер Де Кроо заявил, что его страна проводит расследование возможного использования бельгийского оружия на территории РФ. Но о последствиях этого расследования Де Кроо отказался говорить.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его заинтересовала информация издания The Washington Post, утверждающего, что российские добровольцы, освобождающие Белгородскую область от путинского режима, используют винтовки, предоставленные Бельгией ВСУ.

"Наше министерство обороны и его разведывательные службы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло", — заявил Де Кроо в эфире бельгийского Radio 1.

Какими будут последствия

Бельгийский премьер напомнил, что европейское оружие якобы поставляется в Украину с условием использования исключительно на украинской территории.

"Мы должны жестко контролировать, что это было именно так", — подчеркнул Де Кроо.

Впрочем, он затруднился объяснить, какими будут дальнейшие шаги Бельгии, если информация The Washington Post подтвердится.

"Мы не должны забегать вперед. Но мы обязательно проанализируем эту ситуацию", — заверил глава бельгийского правительства.

Напомним, что в марте бельгийское министерство обороны объявило о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о 240 грузовиках, которые, по утверждению бельгийской стороны, очень ждут ВСУ.

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