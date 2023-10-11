Бельгия хочет направить деньги РФ на поддержку Украины: Зеленский рассказал подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на встрече в 2022 году. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Он поблагодарил его и всю страну за непоколебимую деятельность по заморозке активов РФ.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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По его словам, политикам удалось обсудить, как российские замороженные активы можно использовать уже сейчас, не теряя времени, чтобы компенсировать ущерб, который Россия нанесла Украине.

"Важно, что Бельгия стала первой страной, которая положила начало практике использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора. Средства будут направлены на помощь безопасности нашему государству и на проекты быстрого восстановления в регионах Украины", — добавил Зеленский.

Фонд поддержки Украины

В свою очередь Александр де Кроо на совместном брифинге с Владимиром Зеленским заявил, что его страна создала специальный фонд для поддержки Украины, объем которого — 1,7 миллиарда евро.

Об этом пишет Европейская правда.

По его словам, Бельгия и дальше будет продолжать поддержку Украины по трем направлениям, среди них — военная помощь и экономические санкции.

"Третий — это создание Фонда Украины объемом 1,7 млрд евро... Источником этого фонда станут миллиардные российские активы, замороженные в Бельгии. Мы в Бельгии имеем налогообложение доходов этих замороженных активов. В прошлом году для нас было четко понятно, что налогообложение доходов этих активов должно на 100% пойти в пользу народа Украины. Мы делали это в прошлом году, и в этом году мы сделаем это снова через фонд на 1,7 млрд (евро). Этот фонд будет использован на приобретение военной техники, гуманитарную поддержку, Европейский фонд мира, макрофинансовую помощь и т.д.", — объяснил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал другие страны Запада найти способ применить замороженные активы России для восстановления Украины.