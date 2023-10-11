Бельгія хоче спрямувати гроші РФ на підтримку України: Зеленський розповів подробиці

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на зустрічі у 2022 році. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Бельгії Александрем Де Кроо. Він подякував йому та всій країні за непохитну діяльність із замороження активів РФ.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Про що говорили політики

За його словами, політикам вдалося обговорити, як російські заморожені активи можна використати вже зараз, не гаячи часу, аби компенсувати шкоду, яку Росія завдала Україні.

"Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпекову допомогу нашій державі та на проєкти швидкої відбудови в регіонах України", — додав Зеленський.

Фонд для підтримки України

Своєю чергою Александр де Кроо на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським заявив, що його країна створила спеціальний фонд для підтримки України, обсяг якого — 1,7 мільярдів євро.

Про це пише Європейська правда.

За його словами, Бельгія й надалі буде продовжувати підтримку України за трьома напрямками, серед них — військова допомога та економічні санкції.

"Третій — це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро… Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України. Ми робили це торік, і цього року ми зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд (євро). Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський закликав інші країни Заходу знайти спосіб застосувати заморожені активи Росії для відбудови України.