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Бельгия готовит новый пакет военной помощи для Украины

4 мая 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Бельгия готовит новый пакет военной помощи для Украины
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, поскольку конфликт с Россией продолжается. Несмотря на то, что такие пакеты помощи часто сталкиваются с практическими препятствиями, Де Кроо подчеркнул, что бельгийские политики и граждане не сомневаются в необходимости поддержки Украины.

Об этом сообщает CNN.

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В рамках этой помощи Бельгия также рассматривает вопрос о том, как захваченные российские активы могут быть использованы для поддержки украинской армии и восстановления разрушенных войной территорий. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте присутствовали на пресс-конференции, на которой Де Кроо выступал.

В то же время Рютте заявил, что вопрос о поставке истребителей F-16 Украине остается нерешенным. Он отметил, что не было табу на обсуждение военной поддержки Украины, но НАТО еще не приняло решения по этому вопросу.

Таким образом, Бельгия продолжает поддерживать Украину в борьбе против России и ищет способы помочь в восстановлении разрушенных войной территорий. Однако вопрос о поставке истребителей F-16 пока остается открытым, и НАТО еще не приняло окончательного решения на этот счет.

Напомним, что Бельгия передаст Украине бронированные кареты скорой помощи. Общее количество, которое получит государство — 14 единиц.

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