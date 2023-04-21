Бейонсе и Папа Римский потеряли синие галочки в Twitter: что происходит
В соцсети Twitter начали удалять старые верификационные галочки на аккаунтах публичных лиц. Они исчезли на страницах Папы Римского, Бейонсе, Билла Гейтса и Дональда Трампа.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Скандальная реформа Twitter
Сегодня, 21 апреля, в соцсети Twitter начали исчезать старые синие верификационные галочки, которыми отмечались проверенные аккаунты публичных лиц.
Да, эти галочки исчезли на страницах поп-звезды Бейонсе и Папы Римского Франциска.
Также известно, что знак верификации исчез с аккаунтов Дональда Трампа, Билла Гейтса и Ким Кардашьян.
Кинг против Маска
Известный писатель Стивен Кинг, неоднократно критиковавший эту идею нового владельца Twitter Илона Маска, заявил о махинациях со стороны соцсети.
"В моем аккаунте Twitter написано, что я подписался на Twitter Blue. Я не делал этого. В моем аккаунте Twitter написано, что я указал номер телефона. Я не делал этого", — написал Кинг.
Маск ответил ему сообщением, которое намекает, будто подписка для Стивена Кинга является подарком для писателя от соцсети.
Напомним, еще в ноябре американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг возмутился предложением нового владельца Twitter Илона Маска брать деньги за верификацию аккаунтов. Кинг пригрозил вообще уйти из этой соцсети.