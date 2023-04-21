Бейонсе и Папа Римский потеряли синие галочки в Twitter: что происходит

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters/Remo Casilli

В соцсети Twitter начали удалять старые верификационные галочки на аккаунтах публичных лиц. Они исчезли на страницах Папы Римского, Бейонсе, Билла Гейтса и Дональда Трампа.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Сегодня, 21 апреля, в соцсети Twitter начали исчезать старые синие верификационные галочки, которыми отмечались проверенные аккаунты публичных лиц.

Да, эти галочки исчезли на страницах поп-звезды Бейонсе и Папы Римского Франциска.

Также известно, что знак верификации исчез с аккаунтов Дональда Трампа, Билла Гейтса и Ким Кардашьян.

Кинг против Маска

Известный писатель Стивен Кинг, неоднократно критиковавший эту идею нового владельца Twitter Илона Маска, заявил о махинациях со стороны соцсети.

"В моем аккаунте Twitter написано, что я подписался на Twitter Blue. Я не делал этого. В моем аккаунте Twitter написано, что я указал номер телефона. Я не делал этого", — написал Кинг.

Маск ответил ему сообщением, которое намекает, будто подписка для Стивена Кинга является подарком для писателя от соцсети.

Напомним, еще в ноябре американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг возмутился предложением нового владельца Twitter Илона Маска брать деньги за верификацию аккаунтов. Кинг пригрозил вообще уйти из этой соцсети.