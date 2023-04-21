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Бейонсе і Папа Римський втратили сині галочки в Twitter: що відбувається

21 квітня 2023 10:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Бейонсе і Папа Римський втратили сині галочки в Twitter: що відбувається
Папа Римський Франциск. Фото: Reuters/Remo Casilli
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У соцмережі Twitter почали видаляти старі верифікаційні галочки на акаунтах публічних осіб. Вони зникли на сторінках Папи Римського, Бейонсе, Білла Гейтса і Дональда Трампа.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Сьогодні, 21 квітня, в соцмережі Twitter почали зникали старі сині верифікаційні галочки, якими відзначалися перевірені акаунти публічних осіб.

Так, ці галочки зникли на сторінках поп-зірки Бейонсе та Папи Римського Франциска.

Також відомо, що знак верифікації зник з акаунтів Дональда Трампа, Білла Гейтса та Кім Кардаш’ян.

Кінг проти Маска

Відомий письменник Стівен Кінг, який неодноразово критикував цю ідею нового власника Twitter Ілона Маска, заявив про махінації з боку соцмережі.

"У моєму обліковому записі Twitter написано, що я підписався на Twitter Blue. Я не робив цього. У моєму обліковому записі Twitter написано, що я вказав номер телефону. Я не робив цього", — написав Кінг.

Маск відповів йому повідомленням, яке натякає, нібито підписка для Стівена Кінга є подарунком для письменника від соцмережі.

Нагадаємо, ще у листопаді американський письменник, "король жахів" Стівен Кінг обурився пропозицією нового власника Twitter Ілона Маска брати гроші за верифікацію акаунтів. Кінг пригрозив взагалі піти із цієї соцмережі.

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