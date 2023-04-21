Бейонсе і Папа Римський втратили сині галочки в Twitter: що відбувається
У соцмережі Twitter почали видаляти старі верифікаційні галочки на акаунтах публічних осіб. Вони зникли на сторінках Папи Римського, Бейонсе, Білла Гейтса і Дональда Трампа.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Скандальна реформа Twitter
Сьогодні, 21 квітня, в соцмережі Twitter почали зникали старі сині верифікаційні галочки, якими відзначалися перевірені акаунти публічних осіб.
Так, ці галочки зникли на сторінках поп-зірки Бейонсе та Папи Римського Франциска.
Також відомо, що знак верифікації зник з акаунтів Дональда Трампа, Білла Гейтса та Кім Кардаш’ян.
Кінг проти Маска
Відомий письменник Стівен Кінг, який неодноразово критикував цю ідею нового власника Twitter Ілона Маска, заявив про махінації з боку соцмережі.
"У моєму обліковому записі Twitter написано, що я підписався на Twitter Blue. Я не робив цього. У моєму обліковому записі Twitter написано, що я вказав номер телефону. Я не робив цього", — написав Кінг.
Маск відповів йому повідомленням, яке натякає, нібито підписка для Стівена Кінга є подарунком для письменника від соцмережі.
Нагадаємо, ще у листопаді американський письменник, "король жахів" Стівен Кінг обурився пропозицією нового власника Twitter Ілона Маска брати гроші за верифікацію акаунтів. Кінг пригрозив взагалі піти із цієї соцмережі.