Андрей Ермак заявил, что гибридный трибунал над россией не подходит из-за серьезного недостатка

Банковая не поддерживает идею "гибридного трибунала": Ермак объяснил, почему
Украина стремится наказать руководство российской федерации за вторжение и войну. Но формат "гибридного трибунала" не является гарантией наказания для путина и его приспешников.
Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время открытия выставки "Военные преступления россии" на Мюнхенской конференции безопасности.
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Украина за трибунал
Выступая на открытии выставки, Ермак отметил, что Украина хочет, чтобы руководство страны-агрессора понесло заслуженное наказание.
"Самый быстрый путь достичь этого — это создать специальный трибунал по преступлению агрессии", — подчеркнул глава Офиса Президента.
И мир, по словам Ермака, стал понимать важность такого шага.
Гибридная версия не подходит
Вместе с тем, Андрей Ермак подверг критике идею так называемого "гибридного трибунала", который предлагают некоторые политические силы Евросоюза.
По словам представителя Банковой, в "гибридном" формате есть один серьезный недостаток.
"Он не дает гарантий того, что он приведет к снятию иммунитета с путина, Лаврова и Мишустина. Это главная проблема гибридного проекта", — подчеркнул Ермак.
Напомним, в начале февраля генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила несколько вариантов создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства россии за войну в Украине. Она наметила необходимость надежной правовой базы.
Фото: Офис Президента