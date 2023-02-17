Андрей Ермак заявил, что гибридный трибунал над россией не подходит из-за серьезного недостатка

"Гибридный трибунал" не дает гарантии осуждения путина

Украина стремится наказать руководство российской федерации за вторжение и войну. Но формат "гибридного трибунала" не является гарантией наказания для путина и его приспешников.

Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время открытия выставки "Военные преступления россии" на Мюнхенской конференции безопасности.

Украина за трибунал

Выступая на открытии выставки, Ермак отметил, что Украина хочет, чтобы руководство страны-агрессора понесло заслуженное наказание.

"Самый быстрый путь достичь этого — это создать специальный трибунал по преступлению агрессии", — подчеркнул глава Офиса Президента.

И мир, по словам Ермака, стал понимать важность такого шага.

Гибридная версия не подходит

Вместе с тем, Андрей Ермак подверг критике идею так называемого "гибридного трибунала", который предлагают некоторые политические силы Евросоюза.

По словам представителя Банковой, в "гибридном" формате есть один серьезный недостаток.

"Он не дает гарантий того, что он приведет к снятию иммунитета с путина, Лаврова и Мишустина. Это главная проблема гибридного проекта", — подчеркнул Ермак.

Напомним, в начале февраля генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила несколько вариантов создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства россии за войну в Украине. Она наметила необходимость надежной правовой базы.

Фото: Офис Президента