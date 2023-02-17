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​​​​Банковая не поддерживает идею "гибридного трибунала": Ермак объяснил, почему

17 февраля 2023 14:56
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Андрей Ермак заявил, что гибридный трибунал над россией не подходит из-за серьезного недостатка
"Гибридный трибунал" не дает гарантии осуждения путина
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Украина стремится наказать руководство российской федерации за вторжение и войну. Но формат "гибридного трибунала" не является гарантией наказания для путина и его приспешников.

Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время открытия выставки "Военные преступления россии" на Мюнхенской конференции безопасности.

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Украина за трибунал

Выступая на открытии выставки, Ермак отметил, что Украина хочет, чтобы руководство страны-агрессора понесло заслуженное наказание.

"Самый быстрый путь достичь этого — это создать специальный трибунал по преступлению агрессии", — подчеркнул глава Офиса Президента.

И мир, по словам Ермака, стал понимать важность такого шага.

Гибридная версия не подходит

Вместе с тем, Андрей Ермак подверг критике идею так называемого "гибридного трибунала", который предлагают некоторые политические силы Евросоюза.

По словам представителя Банковой, в "гибридном" формате есть один серьезный недостаток.

"Он не дает гарантий того, что он приведет к снятию иммунитета с путина, Лаврова и Мишустина. Это главная проблема гибридного проекта", — подчеркнул Ермак.

Напомним, в начале февраля генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила несколько вариантов создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства россии за войну в Украине. Она наметила необходимость надежной правовой базы.

Фото: Офис Президента

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