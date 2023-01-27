Байден сменил руководителя аппарата Белого дома

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден назначил новым руководителем аппарата Белого дома бизнесмена и бывшего координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 Джеффа Зинтса. Он уже работал вместе с действующим президентом США.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Экс-глава аппарата Белого дома Рон Клейн официально покинет пост на следующей неделе.

Изменения в кругу ближайших советников президента произошли, когда команда Байдена готовится к кампании по переизбранию и к расследованиям республиканцев в Палате представителей в отношении Белого дома и членов семьи Байдена.

Байден заявил, что раньше видел, как Зинтс решал некоторые из самых сложных вопросов в правительстве.

"Когда я был вице-президентом, я впервые познакомился с ним в начале правления администрации Обамы-Байдена, тесно работая над внедрением Закона о восстановлении и реинвестировании США, поскольку Джефф был руководителем Управления по управлению и бюджету. Позже ему была поручена трудная и сложная задача исправить healthcare.gov, которую он успешно выполнил, помогая миллионам американцев получить качественное и доступное медицинское страхование. Он возглавлял Национальный экономический совет и разделяет мое внимание к укреплению нашей экономики, чтобы она работала для всех. И Джефф возглавлял борьбу правительства с COVID-19, это огромное дело исторического масштаба", — отметил Байден.

По словам президента США, впереди стоит большая задача — эффективно и честно внедрять принятые законы.

"Я уверен, что Джефф продолжит пример Рона по поводу разумного, стабильного лидерства, поскольку мы продолжаем ежедневно упорно работать для людей, которым нас послали сюда служить", — добавил Байден.

Напомним, в конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2023 год. Документ предусматривает дополнительную помощь Украине для противостояния российской агрессии в размере 44,9 млрд долларов.