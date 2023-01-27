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Байден змінив керівника апарату Білого дому

27 січня 2023 21:50
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Байден змінив керівника апарату Білого дому
Президент США Джо Байден
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президент США Джо Байден призначив новим керівником апарату Білого дому бізнесмена та колишнього координатора Білого дому по боротьбі з COVID-19 Джеффа Зінтса. Він уже працював разом з чинним президентом США.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Деталі

Ексголова апарату Білого дому Рон Клейн офіційно залишить посаду наступного тижня.

Зміни в колі найближчих радників президента відбулися, коли команда Байдена готується до кампанії з переобрання та до розслідувань республіканців у Палаті представників стосовно Білого дому та членів родини Байдена.

Байден заявив, що раніше бачив, як Зінтс вирішував деякі з найскладніших питань в уряді.

"Коли я був віцепрезидентом, я вперше познайомився з ним на початку правління адміністрації Обами-Байдена, тісно працюючи над впровадженням Закону про відновлення та реінвестування США, оскільки Джефф був керівником Управління з управління та бюджету. Пізніше йому було доручено важке та складне завдання виправити healthcare.gov, яке він успішно виконав, допомагаючи мільйонам американців отримати якісне та доступне медичне страхування. Він очолював Національну економічну раду та поділяє мою увагу до зміцнення нашої економіки, щоб вона працювала для всіх. І Джефф очолював боротьбу уряду з COVID-19, цю величезну справу історичного масштабу", — зазначив Байден.

За словами президента США, попереду стоїть велике завдання — ефективно та чесно впроваджувати закони, які були ухвалені.

"Я впевнений, що Джефф продовжить приклад Рона щодо розумного, стабільного лідерства, оскільки ми продовжуємо щодня наполегливо працювати для людей, для яких нас послали сюди служити", — додав Байден.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про бюджет на 2023 рік. Документ передбачає додаткову допомогу Україні для протистояння російській агресії у розмірі 44,9 мільярда доларів.

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