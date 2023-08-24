Байден заявил, что не удивлен смертью Пригожина: видео

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден уже знает об авиакатастрофе, которая произошла в России с самолетом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Случилось это вечером, 23 августа. Джо Байден заявил, что совсем не удивлен событиям в России.

Об этом сообщает агентство CNN.

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Президент США Джо Байден предполагает, что за крушением самолета под Москвой мог стоять президент России Владимир Путин.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", — заявил Байден.

Байден при этом добавил, что в России мало что происходит, за чем не стоит Путин.

Заметим, в июле Байден пошутил, что будь он Пригожиным, "я бы следил за тем, что ем, следил бы за своим меню".

Напомним, в России в Тверской области упал самолет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.