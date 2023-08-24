Байден заявив, що не здивований смертю Пригожина: відео
Президент США Джо Байден вже знає про авіакатастрофу, яка сталася в Росії з літаком очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Сталося це ввечері, 23 серпня. Джо Байден заявив, що зовсім не здивований подіям у Росії.
Про це повідомляє агенція CNN.
Байден коментує новину про смерть Пригожина
Президент США Джо Байден припускає, що за катастрофою літака під Москвою міг стояти президент Росії Володимир Путін.
"Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", — заявив Байден.
Байден при цьому додав, що в Росії мало що відбувається, за чим не стоїть Путін.
Зауважимо, у липні Байден пожартував, що якби він був Пригожиним, "я б стежив за тим, що їм, стежив би за своїм меню".
Нагадаємо, в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.
Державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгена Пригожина.