Байден заявив, що не здивований смертю Пригожина: відео

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден вже знає про авіакатастрофу, яка сталася в Росії з літаком очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Сталося це ввечері, 23 серпня. Джо Байден заявив, що зовсім не здивований подіям у Росії.

Про це повідомляє агенція CNN.

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Президент США Джо Байден припускає, що за катастрофою літака під Москвою міг стояти президент Росії Володимир Путін.

"Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", — заявив Байден.

Байден при цьому додав, що в Росії мало що відбувається, за чим не стоїть Путін.

Зауважимо, у липні Байден пожартував, що якби він був Пригожиним, "я б стежив за тим, що їм, стежив би за своїм меню".

Нагадаємо, в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгена Пригожина.