Байден заявил, что человечество нуждается в новом мировом порядке

Президент США Джо Байден. Фото:

Президент США Джо Байден заявил, что общество находится на перекрестке важного периода в своей истории. По его словам, люди нуждаются в "новом мировом порядке".

Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

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"Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы будем достаточно смелыми и уверенными, чтобы объединить мир как никогда раньше. Мы жили в послевоенный период в течение 50 лет, и все работало ужасно хорошо, но это время прошло", — отметил Байден.

Он подчеркнул, что эта ситуация должна не ослаблять, а наоборот "укреплять перспективу мира".

"Новый… новый мировой порядок необходим. Мы находимся возле поворотной точки в истории, и это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, определят, какими будут следующие сорок-пятьдесят лет", — добавил американский президент.

Напомним, что президент США Джо Байден в пятницу, 20 октября, запросил у Конгресса почти 106 млрд долларов. Деньги должны быть направлены как на помощь Украине и Израилю, так и на пополнение запасов военной техники и оружия Вооруженных сил США.