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Байден заявив, що людство потребує нового світового порядку

21 жовтня 2023 23:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Байден заявив, що людство потребує нового світового порядку
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден заявив, що суспільство перебуває на розі важливого періоду у своїй історії. За його словами, люди потребують "нового світового порядку".

Заява Байдена опублікована на сайті Білого дому.

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"Я думаю, що у нас є можливість зробити щось, якщо ми будемо досить сміливими і впевненими, щоб об'єднати світ як ніколи раніше. Ми жили в післявоєнний період протягом 50 років, і все працювало страшенно добре, але цей час минув", — зазначив Байден. 

Він підкреслив, що ця ситуація повинна не ослаблювати, а навпаки "зміцнювати перспективу миру".

"Новий… новий світовий порядок необхідний. Ми перебуваємо біля поворотної точки в історії, і це означає, що рішення, які ми ухвалимо в наступні чотири чи п'ять років, визначать те, якими будуть наступні сорок-п'ятдесят років", — додав американський президент.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден у п’ятницю, 20 жовтня, запросив у Конгресу майже 106 млрд доларів. Гроші повинні бути спрямовані як для допомоги Україні та Ізраїлю, так і для поповнення запасів військової техніки та зброї Збройних сил США.

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