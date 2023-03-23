Байден едет в Канаду: о чем будет говорить с Трюдо

Джо Байден, президент США

Президент Байден совершит свою первую официальную поездку в Канаду с тех пор, как он был вице-президентом в конце правления администрации Обамы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Этот визит посвящен подведению итогов того, что мы сделали, где мы находимся и что нам нужно сделать приоритетными на будущее", — заявил спикер Белого дома Джон Кирби.

О чем будут говорить лидеры

Президент США планирует обсудить с премьер-министром Канади Джастином Трюдо усиление общей системы ПВО, торговлю и вопросы функционирования общей границы, а также климатическую политику двух стран. США будут настаивать на том, чтобы Канада укрепила свою оборону на севере и увеличила расходы на свои вооруженные силы.

Два лидера также намерены обсудить резкое увеличение количества мигрантов, пересекающих границу США и Канады.

Отметим, что по словам Джона Кирби, Украина, "скорее всего, послужит точкой единения двух лидеров, верных союзников Киева в войне страны с россией".

Напомним, что 15 марта министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что военная помощь от ее страны уже в ближайшие дни будет в Украине. Эта помощь включает в себя восемь боевых танков Leopard 2, вспомогательное оборудование и боеприпасы.