Байден выдвинул кандидата на должность заместителя госсекретаря США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден выдвинул Курта Кэмпбелла на должность замгоссекретаря Штатов. В настоящее время эти обязанности выполняет Виктория Нуланд.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Укринформ.

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Как известно, должность замгоссекретаря США вакантна еще с июля, когда в отставку ушла Венди Шерман. Сейчас Виктория Нуланд временно исполняет обязанности. Однако президент США Джо Байден имеет своего кандидата на этот пост. Он выдвигает Курта Кэмпбелла. Однако его утверждение должно утвердить Сенат США.

Что известно о Курте Кэмпбелле

66-летний Курт Кэмпбелл с января 2021 года работает заместителем помощника президента США и координатором по вопросам Индийско-Тихоокеанского региона в Совете нацбезопасности. Американские чиновники называют его "азиатским царем", потому что он активно участвовал в формировании политики Соединенных Штатов в отношении Азии во время предыдущих администраций.

Еще раньше Кэмпбелл занимал должность заместителя помощника министра обороны США по Азии и Тихому океану в администрации Билла Клинтона. Он также является директором-основателем Центра новой американской безопасности и директором Aspen Strategy Group, авторитетным американским аналитическим центром.

Напомним, несколько дней назад президент США Джо Байден приветствовал представителя Республиканской партии Майка Джонсона с победой в выборах на должность спикера Палаты представителей. Также американский лидер призвал избранника содействовать решениям Конгресса о дополнительном финансировании, в том числе и Украине.