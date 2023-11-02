Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Байден висунув кандидата на посаду заступника держсекретаря США arrow

Байден висунув кандидата на посаду заступника держсекретаря США

2 листопада 2023 08:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Байден висунув кандидата на посаду заступника держсекретаря США
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент США Джо Байден висунув Курта Кемпбелла на посаду заступника держсекретаря Штатів. Зараз ці обов'язки виконує Вікторія Нуланд.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, передає Укрінформ.

Читайте також:

Кандидат на посаду заступника держсекретаря США

Як відомо, посада заступника держсекретаря США вакантна ще з липня, коли у відставку пішла Венді Шерман. Вікторія Нуланд наразі тимчасово виконує обов'язки. Однак президент США Джо Байден має свого кандидата на цю посаду. Він висуває Курта Кемпбелла. Проте затвердження його на посаду має затвердити Сенат США. 

Що відомо про Курта Кемпбелла

66-річний Курт Кемпбелл від січня 2021 року працює заступником помічника президента США й координатором з питань Індійсько-Тихоокеанського регіону в Раді нацбезпеки. Американські урядовці називають його "азіатським царем", тому що він брав активну участь у формуванні політики Сполучених Штатів щодо Азії під час попередніх адміністрацій.

Ще раніше Кемпбелл обіймав посаду заступника помічника міністра оборони США з питань Азії та Тихого океану в адміністрації Білла Клінтона. Він також є директором-засновником Центру нової американської безпеки та директором Aspen Strategy Group, авторитетного американського аналітичного центру. 

Нагадаємо, декілька днів тому президент США Джо Байден привітав представника Республіканської партії Майка Джонсона з перемогою у виборах на посаду спікера Палати представників. Також американський лідер закликав обранця сприяти рішенням Конгресу про додаткове фінансування, зокрема й України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі