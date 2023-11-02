Байден висунув кандидата на посаду заступника держсекретаря США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден висунув Курта Кемпбелла на посаду заступника держсекретаря Штатів. Зараз ці обов'язки виконує Вікторія Нуланд.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, передає Укрінформ.

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Кандидат на посаду заступника держсекретаря США

Як відомо, посада заступника держсекретаря США вакантна ще з липня, коли у відставку пішла Венді Шерман. Вікторія Нуланд наразі тимчасово виконує обов'язки. Однак президент США Джо Байден має свого кандидата на цю посаду. Він висуває Курта Кемпбелла. Проте затвердження його на посаду має затвердити Сенат США.

Що відомо про Курта Кемпбелла

66-річний Курт Кемпбелл від січня 2021 року працює заступником помічника президента США й координатором з питань Індійсько-Тихоокеанського регіону в Раді нацбезпеки. Американські урядовці називають його "азіатським царем", тому що він брав активну участь у формуванні політики Сполучених Штатів щодо Азії під час попередніх адміністрацій.

Ще раніше Кемпбелл обіймав посаду заступника помічника міністра оборони США з питань Азії та Тихого океану в адміністрації Білла Клінтона. Він також є директором-засновником Центру нової американської безпеки та директором Aspen Strategy Group, авторитетного американського аналітичного центру.

Нагадаємо, декілька днів тому президент США Джо Байден привітав представника Республіканської партії Майка Джонсона з перемогою у виборах на посаду спікера Палати представників. Також американський лідер закликав обранця сприяти рішенням Конгресу про додаткове фінансування, зокрема й України.