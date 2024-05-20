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Байден выступил против ареста Нетаньяху и назвал возмутительным решение МКС

20 мая 2024 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Байден выступил против ареста Нетаньяху и назвал возмутительным решение МКС
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Лия Миллис
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден осудил намерение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана арестовать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и других израильских лидеров. По словам президента, это возмутительно.

Об этом сообщает CNN в понедельник, 20 мая.

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"Позвольте мне прояснить: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет эквивалентности — ни одной. Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности", — отметил американский лидер.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил намерение прокурора МКС, заявив, что это "может поставить под угрозу" усилия по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.

"Мы отвергаем то, что прокуратура приравнивает Израиль к ХАМАС. Это стыдно. ХАМАС — жестокая террористическая организация, которая совершила худшую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор держит в заложниках десятки невиновных людей, в том числе и американцев", — добавил чиновник.

Напомним, что главный прокурор МКС Карим Хан обратился в суд с просьбой выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Йова Галанта, а также на трех руководителей палестинской организации ХАМАС.

Также недавно Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует заключать мирное соглашение с боевиками ХАМАСа. По его словам, это только приблизит следующий конфликт.

Джо Байден
США
Израиль
суд
закон
Биньямин Нетаньяху
Энтони Блинкен
ХАМАС

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