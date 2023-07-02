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Байден посетит несколько европейских стран в июле, — Белый дом

2 июля 2023 21:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден посетит несколько европейских стран в июле, — Белый дом
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представители администрации США заявили о предстоящем европейском туре президента страны Джо Байдена, который начнется 9 июля. В ходе этого тура глава Белого дома посетит несколько европейских стран, включая Великобританию, Литву и Финляндию.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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В ходе своего визита в Лондон, президент Байден встретится с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком, чтобы обсудить возможности для усиления и расширения двустороннего сотрудничества. Следующей точкой его поездки станет Вильнюс, где он примет участие в 74-м саммите НАТО, запланированном на 11-12 июля.

Продолжая свой занятой расписание, 13 июля президент США посетит Хельсинки для участия в саммите между США и странами Северной Европы.

Напомним, что президент США Джо Байден прокомментировал последние резонансные события в России — военный мятеж лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина против российского Минобороны. Байден отметил, что такие действия очень поколебали Путина.

 

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