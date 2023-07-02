Байден відвідає кілька європейських країн у липні, — Білий дім
Представники адміністрації США заявили про майбутній європейський тур президента країни Джо Байдена, який розпочнеться 9 липня. Під час цього туру глава Білого дому відвідає декілька європейських країн, включаючи Велику Британію, Литву та Фінляндію.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Що відомо про турне Байдена
Під час свого візиту до Лондона президент Байден зустрінеться з королем Карлом III та прем'єр-міністром Ріші Сунаком, щоб обговорити можливості для посилення та розширення двосторонньої співпраці. Наступною точкою його поїздки стане Вільнюс, де він візьме участь у 74 саміті НАТО, запланованому на 11-12 липня.
Продовжуючи свій зайнятий розклад, 13 липня президент США відвідає Гельсінкі для участі у саміті між США та країнами Північної Європи.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден прокоментував останні резонансні події в Росії — військовий заколот лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина проти російського Міноборони. Байден зазначив, що такі дії дуже похитнули Путіна.