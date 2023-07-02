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Байден відвідає кілька європейських країн у липні, — Білий дім

2 липня 2023 21:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Байден відвідає кілька європейських країн у липні, — Білий дім
Президент США Джо Байден Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представники адміністрації США заявили про майбутній європейський тур президента країни Джо Байдена, який розпочнеться 9 липня. Під час цього туру глава Білого дому відвідає декілька європейських країн, включаючи Велику Британію, Литву та Фінляндію.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Під час свого візиту до Лондона президент Байден зустрінеться з королем Карлом III та прем'єр-міністром Ріші Сунаком, щоб обговорити можливості для посилення та розширення двосторонньої співпраці. Наступною точкою його поїздки стане Вільнюс, де він візьме участь у 74 саміті НАТО, запланованому на 11-12 липня.

Продовжуючи свій зайнятий розклад, 13 липня президент США відвідає Гельсінкі для участі у саміті між США та країнами Північної Європи.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден прокоментував останні резонансні події в Росії — військовий заколот лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина проти російського Міноборони. Байден зазначив, що такі дії дуже похитнули Путіна.

 

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