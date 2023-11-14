Байден отреагировал на размещение техники Израиля возле больниц в Секторе Газа

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден взволнован из-за ситуации вокруг больницы в Секторе Газа и требует, чтобы медицинские учреждения были защищены. Недавно израильские танки заняли позиции в больнице Аль-Шифа, главного медицинского центра города Газа.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Больница оцеплена израильскими танками: что происходит в Секторе Газа

Как известно, недавно силы ЦАХАЛа подошли к воротам Аль-Шифа, главной больницы города Газа. Мустафа аль-Кахлут, возглавляющий больницу "Аль-Наср" и педиатрическую больницу "Аль-Рантиси", сообщил, что они окружены танками и другой военной техникой и попросил Красный Крест помочь в эвакуации.

Дым над больницой Аль-Шифа. Фото: REUTERS/Doaa Rouqa

После этого Джо Байден заявил, что все больницы в Секторе Газа должны быть защищены, а людям оказана вся медицинская помощь.

"Больницы в секторе Газа должны быть защищены, и я надеюсь на менее навязчивые действия со стороны Израиля", — подчеркнул американский президент.

Как известно, больничный комплекс находится недалеко от района Шейх Радван и лагеря Аль-Шати, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС отдельно сообщали о наземных боях. Врачи заявляют, что у них нет света, кислорода и лекарства и воды для пациентов. По предварительным данным, в самой больнице находятся около 15 тыс. человек.

Напомним, 13 ноября крупнейшая больница в Секторе Газа прекратила работу в результате интенсивных атак Израиля против ХАМАС, что привело к увеличению числа умерших пациентов. Медицинский персонал сообщает о блокировании больниц на севере Газы, включая Аль-Шифу, израильскими силами, что значительно ограничивает возможности оказания помощи.