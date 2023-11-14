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Байден відреагував на розміщення техніки Ізраїлю біля лікарень в Секторі Гази

14 листопада 2023 09:30
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Байден відреагував на розміщення техніки Ізраїлю біля лікарень в Секторі Гази
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент США Джо Байден стурбований через ситуацію навколо лікарні в Секторі Гази та вимагає, аби медичні заклади були захищені. Нещодавно ізраїльські танки зайняли позиції біля лікарні Аль-Шифа, головного медичного центру міста Гази.

Про це пише Reuters

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Як відомо, нещодавно сили ЦАХАЛ підійшли до воріт Аль-Шифа, головної лікарні міста Газа. Мустафа аль-Кахлут, який очолює лікарню "Аль-Наср" і педіатричну лікарню "Аль-Рантісі", повідомив, що вони оточені танками та іншою військовою технікою і попросив Червоний Хрест допомогти в евакуації. 

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Дим на лікарнею Аль-Шифа. Фото: REUTERS/Doaa Rouqa

Після цього Джо Байден заявив, що всі лікарні в секторі Гази мають бути захищені, а людям надана вся медична допомога. 

"Лікарні в секторі Гази мають бути захищені, і я сподіваюсь на менш нав’язливі дії з боку Ізраїлю", — наголосив американський президент. 

Як відомо, лікарняний комплекс розташований неподалік від району Шейх Радван і табору Аль-Шаті, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і ХАМАС окремо повідомляли про наземні бої. Лікарі заявляють, що в них немає світла, кисню, ліків і води для пацієнтів. За попередніми даними, в самій лікарні перебуває близько 15 тис. людей.

Нагадаємо, 13 листопада найбільша лікарня в Газі припинила роботу внаслідок інтенсивних атак Ізраїлю проти ХАМАС, що призвело до збільшення кількості померлих пацієнтів. Медичний персонал повідомляє про блокування лікарень на півночі Гази, включно з Аль-Шифою, ізраїльськими силами, що значно обмежує можливості надання допомоги.

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