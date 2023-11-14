Байден відреагував на розміщення техніки Ізраїлю біля лікарень в Секторі Гази
Президент США Джо Байден стурбований через ситуацію навколо лікарні в Секторі Гази та вимагає, аби медичні заклади були захищені. Нещодавно ізраїльські танки зайняли позиції біля лікарні Аль-Шифа, головного медичного центру міста Гази.
Про це пише Reuters.
Лікарня оточена ізраїльськими танками: що відбувається в Секторі Гази
Як відомо, нещодавно сили ЦАХАЛ підійшли до воріт Аль-Шифа, головної лікарні міста Газа. Мустафа аль-Кахлут, який очолює лікарню "Аль-Наср" і педіатричну лікарню "Аль-Рантісі", повідомив, що вони оточені танками та іншою військовою технікою і попросив Червоний Хрест допомогти в евакуації.
Після цього Джо Байден заявив, що всі лікарні в секторі Гази мають бути захищені, а людям надана вся медична допомога.
"Лікарні в секторі Гази мають бути захищені, і я сподіваюсь на менш нав’язливі дії з боку Ізраїлю", — наголосив американський президент.
Як відомо, лікарняний комплекс розташований неподалік від району Шейх Радван і табору Аль-Шаті, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і ХАМАС окремо повідомляли про наземні бої. Лікарі заявляють, що в них немає світла, кисню, ліків і води для пацієнтів. За попередніми даними, в самій лікарні перебуває близько 15 тис. людей.
Нагадаємо, 13 листопада найбільша лікарня в Газі припинила роботу внаслідок інтенсивних атак Ізраїлю проти ХАМАС, що призвело до збільшення кількості померлих пацієнтів. Медичний персонал повідомляє про блокування лікарень на півночі Гази, включно з Аль-Шифою, ізраїльськими силами, що значно обмежує можливості надання допомоги.
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