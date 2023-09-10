Байден и Блинкен прибыли во Вьетнам: цель поездки

Президент США Джо Байден выходит из самолета в Ханое. Фото: The New York Times

В воскресенье, 10 сентября, президент США Джо Байден вместе с госсекретарем страны Энтони Блинкеном прибыли в Ханой (Вьетнам). Американский лидер намерен провести пресс-конференцию и подписать соглашение о партнерстве.

Об этом говорится в материале The New York Times.

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Так, причиной поездки является укрепление отношений между странами.

Рабочий визит Джо Байдена включает в себя проведение пресс-конференции и подписание "всеобъемлющего стратегического партнерства".

Напомним, Соединенные Штаты предоставит Украине еще один пакет помощи более чем на 1 млрд долларов. Он будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.

Также мы писали, что конфискованные активы российских олигархов, попавших под санкции США, передадут Украине. По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это.