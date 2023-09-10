Байден та Блінкен прибули до В'єтнаму: ціль поїздки

Президент США Джо Байден виходить з літака у Ханої. Фото: The New York Times

У неділю, 10 вересня, президент США Джо Байден разом з держсекретарем країни Ентоні Блінкеном прибули до Ханоя (В'єтнам). Американський лідер планує провести пресконференцію та підписати угоду про партнерство.

Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

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Зазначається, що причиною поїздки є зміцнення відносин між країнами.

Робочий візит Джо Байдена включає проведення пресконференції та підписання "всеосяжного стратегічного партнерства".

Нагадаємо, Сполучені Штати нададуть Україні ще один пакет допомоги на понад 1 млрд доларів. Він включатиме як посилення протиповітряної оборони, так і допомогу цивільному населенню.

Також ми писали, що конфісковані активи російський олігархів, які потрапили під санкції США, передадуть Україні. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це.