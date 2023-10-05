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Байден обеспокоен будущими решениями о помощи Украине

5 октября 2023 00:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Байден обеспокоен будущими решениями о помощи Украине
Президент США Джо Байден. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен будущим принятием помощи Украине. Соответствующее заявление американский президент сделал комментируя отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Об этом сообщает CNN.

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Комментарий Байдена

Байден подчеркнул, что его "действительно беспокоят" междоусобия в Республиканской партии Конгресса из-за обвинений Маккарти в "тайном сговоре" о помощи Украине. Ведь именно поэтому часть партии достигла его освобождения.

"Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената в обеих партиях заявили, что поддерживают финансирование Украины", — отметил президент США.

По его словам, американцы заинтересованы в дальнейшей помощи Украине, о чем вскоре Байден выйдет с речью.

"Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен, и есть другой способ, с помощью которого мы сможем профинансировать финансирование", — отметил американский лидер без дальнейших объяснений своих слов.

Напомним, Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки выполнили все, о чем просил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 22 сентября. Вероятно, Штаты передадут ракеты ATACMS.

Также мы писали, что США передадут Украине тысячи единиц конфискованного в Ирана оружия и боеприпасов, которые помогут в борьбе против агрессии РФ. В то же время ООН требует, чтобы изъятое оружие уничтожали или хранили.

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