Байден обеспокоен будущими решениями о помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото: google.com

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен будущим принятием помощи Украине. Соответствующее заявление американский президент сделал комментируя отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Комментарий Байдена

Байден подчеркнул, что его "действительно беспокоят" междоусобия в Республиканской партии Конгресса из-за обвинений Маккарти в "тайном сговоре" о помощи Украине. Ведь именно поэтому часть партии достигла его освобождения.

"Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената в обеих партиях заявили, что поддерживают финансирование Украины", — отметил президент США.

По его словам, американцы заинтересованы в дальнейшей помощи Украине, о чем вскоре Байден выйдет с речью.

"Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен, и есть другой способ, с помощью которого мы сможем профинансировать финансирование", — отметил американский лидер без дальнейших объяснений своих слов.

Напомним, Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки выполнили все, о чем просил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 22 сентября. Вероятно, Штаты передадут ракеты ATACMS.

Также мы писали, что США передадут Украине тысячи единиц конфискованного в Ирана оружия и боеприпасов, которые помогут в борьбе против агрессии РФ. В то же время ООН требует, чтобы изъятое оружие уничтожали или хранили.