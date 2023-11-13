Байден попытается восстановить военные связи с Китаем

Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден хочет возобновить военные связи с Китаем. В среду состоится первая за год личная встреча политиков во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Восстановление военных связей между США и Китаем

Байден впервые за год лично встретится с президентом Китая Си Цзиньпином в среду во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Это будет только вторая личная встреча между двумя лидерами с момента, когда Байден возглавил пост президента США.

"Президент настроен восстановить военные связи, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недомолвок", — сказал Салливан.

Салливан добавил, что восстановление связей может произойти на каждом уровне от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Китайцы фактически разорвали эти связи. Президент Байден хотел бы восстановить это. Это главный вопрос на повестке дня", — подчеркнул советник.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Ожидается, что встреча Байдена и Си затронет глобальные вопросы от войны Израиля и ХАМАС до вторжения России в Украину, связей Северной Кореи с Россией, Тайваня, Индийско-Тихоокеанского региона, прав человека, производства фентанила, искусственного интеллекта, а также, по словам Салливана, "честных торгово-экономических отношений".

Отношения между двумя странами обострились после того, как в феврале Байден приказал сбить вероятно китайский шпионский воздушный шар, пролетевший над Соединенными Штатами. Но с тех пор чиновники администрации Байдена посетили Пекин и встретились со своими коллегами, чтобы восстановить связи и доверие.

Напомним, Соединенные Штаты Америки уже не имеют средств, которые были по Инициативе содействия безопасности Украине (USAI), поэтому сейчас помощь передается только в пределах полномочий президента (PDA), поэтому объем таких пакетов стал меньше. Об этом сообщила заместитель представителя министерства обороны США Сабрина Сингх.

Япония, США и Южная Корея объявили о создании общей системы для обмена информацией в режиме реального времени в отношении баллистических ракет КНДР. Данное сотрудничество будет развиваться в дальнейшем для улучшения механизмов обнаружения и анализа ракетных запусков.