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Байден проведет телефонный разговор с лидерами ЕС: что обсудят

10 октября 2023 02:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Байден проведет телефонный разговор с лидерами ЕС: что обсудят
Президент США Джо Байден разговаривает по телефону. Фото: Globallookpress.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Стало известно, какую тему обсудят.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что США с лидерами ЕС будут обсуждать поддержку Израиля в войне с боевиками ХАМАС, в ходе которой погибли и пострадали многие люди. В частности, рассмотрят предоставление военной и гуманитарной помощи.

В Белом доме заявили, что Байден будет разговаривать с "несколькими нашими близкими союзниками" и "вскоре будет чем поделиться".

Напомним, что Соединенные Штаты Америки "увеличивают поддержку" Израиля, в частности, речь идет о предоставлении систем ПВО и боеприпасов.

Также мы писали, что президент США Джо Байден приказал "дополнительно поддержать" Израиль, страдающий "террористическим нападением ХАМАС".

Более того, на фоне нападения террористов ХАМАС Израиль попросил у Соединенных Штатов Америки управляемые бомбы и системы ПВО.

Добавим, что стало известно, сколько граждан США стали жертвами атаки в Израиле у границы с Газой. По данным информаторов, вероятно, количество умерших американцев увеличится.

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