Байден проведет телефонный разговор с лидерами ЕС: что обсудят

Президент США Джо Байден разговаривает по телефону. Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Стало известно, какую тему обсудят.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Байден поговорит с лидерами ЕС о помощи Израилю

Отмечается, что США с лидерами ЕС будут обсуждать поддержку Израиля в войне с боевиками ХАМАС, в ходе которой погибли и пострадали многие люди. В частности, рассмотрят предоставление военной и гуманитарной помощи.

В Белом доме заявили, что Байден будет разговаривать с "несколькими нашими близкими союзниками" и "вскоре будет чем поделиться".

Напомним, что Соединенные Штаты Америки "увеличивают поддержку" Израиля, в частности, речь идет о предоставлении систем ПВО и боеприпасов.

Также мы писали, что президент США Джо Байден приказал "дополнительно поддержать" Израиль, страдающий "террористическим нападением ХАМАС".

Более того, на фоне нападения террористов ХАМАС Израиль попросил у Соединенных Штатов Америки управляемые бомбы и системы ПВО.

Добавим, что стало известно, сколько граждан США стали жертвами атаки в Израиле у границы с Газой. По данным информаторов, вероятно, количество умерших американцев увеличится.