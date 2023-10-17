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Байден прилетел в Израиль: первые подробности

17 октября 2023 12:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Байден прилетел в Израиль: первые подробности
Президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 17 октября, президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Это произошло раньше, чем анонсировалось.

Об этом сообщает издание Der Spiegel.

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Визит Байдена в Израиль 17 октября

Сегодня, 17 октября, президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Ранее говорили, что визит должен был состояться 18 октября. Во время поездки он хочет услышать о ходе военных операций, чтобы минимизировать жертвы среди гражданских лиц. Также Байден своей поездкой хочет показать поддержку Израилю.

Кроме того, планируется его встреча с королем Иордане Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

По данным других СМИ, сегодня Израиль может посетить и канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, что мы уже писали о предполагаемом визите Джо Байдена в Израиль. Ведь у него есть приглашение от премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, однако он был запланирован на завтра, 18 октября.

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