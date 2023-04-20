Байден поговорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен об Украине

Президент США Джо Байден. Фото: УНИАН

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудили поддержку Украины.

Об этом говорится на странице Белого дома.

Читайте также:

Стало известно, что президент Байден и президент фон дер Ляен подтвердили обязательство США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую помощь и помощь в области безопасности.

"Байден и фон дер Ляен подтвердили обязательство Соединенных Штатов и Евросоюза обеспечить Украине необходимую экономическую и безопасность и продолжать тесно сотрудничать, чтобы привлечь Кремль к ответственности за агрессию РФ", — говорится в сообщении Белого дома.

Также упоминается, что лидеры обсудили недавнюю поездку фон дер Ляен в Пекин и их общую приверженность поддержке основанного на правилах международного порядка, прав человека и добросовестной торговли.

Здесь стороны подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Напомним, США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. В него вошли, в частности, боеприпасы HIMARS и артиллерийские снаряды.