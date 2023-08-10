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Байден подаст запрос на дополнительное финансирование в помощь Украине

10 августа 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Байден подаст запрос на дополнительное финансирование в помощь Украине
Президент США Джо Байден во время выступления. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В четверг, 10 августа, президент США Джо Байден планирует подать запрос американскому Конгрессу на дополнительную помощь Украине. Сюда также войдет помощь Тайваню и пострадавшим от стихийных бедствий.

Об этом сообщает Politico.

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Отмечается, что сегодня, 10 августа, администрация Байдена должна опубликовать запрос на миллиарды долларов дополнительного финансирования для помощи Украине, в частности, в стоимость войдет оружие и другая поддержка.

Анонимные источники сообщили, что этот запрос на экстренное финансирование будет включать помощь Тайваню и средства помощи тем, кто пострадал из-за стихийных бедствий.

Конечные решения по конкретным запрашиваемым суммам принадлежат Управлению бюджета Белого дома.

Напомним, что в Государственном департаменте США на этой неделе планируют объявить новый пакет военной помощи для нашего государства. Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в войне с РФ.

Также мы сообщали, что для военной помощи Украине у Министерства обороны США осталось около 6 миллиардов долларов. Эти средства были обнаружены из-за бухгалтерской ошибки Пентагона.

Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 19,3 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. В частности, в этом году — 6,6 млрд долларов.

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