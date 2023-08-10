Байден подаст запрос на дополнительное финансирование в помощь Украине
В четверг, 10 августа, президент США Джо Байден планирует подать запрос американскому Конгрессу на дополнительную помощь Украине. Сюда также войдет помощь Тайваню и пострадавшим от стихийных бедствий.
Об этом сообщает Politico.
Дополнительная помощь Украине от США
Отмечается, что сегодня, 10 августа, администрация Байдена должна опубликовать запрос на миллиарды долларов дополнительного финансирования для помощи Украине, в частности, в стоимость войдет оружие и другая поддержка.
Анонимные источники сообщили, что этот запрос на экстренное финансирование будет включать помощь Тайваню и средства помощи тем, кто пострадал из-за стихийных бедствий.
Конечные решения по конкретным запрашиваемым суммам принадлежат Управлению бюджета Белого дома.
Напомним, что в Государственном департаменте США на этой неделе планируют объявить новый пакет военной помощи для нашего государства. Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в войне с РФ.
Также мы сообщали, что для военной помощи Украине у Министерства обороны США осталось около 6 миллиардов долларов. Эти средства были обнаружены из-за бухгалтерской ошибки Пентагона.
Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 19,3 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. В частности, в этом году — 6,6 млрд долларов.