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Байден подасть запит на додаткове фінансування на допомогу Україні

10 серпня 2023 00:55
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Інна Буряк
редактор
Байден подасть запит на додаткове фінансування на допомогу Україні
Президент США Джо Байден під час виступу. Фото: REUTERS / Evelyn Hockstein
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У четвер, 10 серпня, президент США Джо Байден планує подати запит американському Конгресу на додаткову допомогу Україні. Сюди також ввійде допомога Тайваню та постраждалим від стихійних лих.

Про це повідомляє Politico.

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Зазначається, що сьогодні, 10 серпня, адміністрація Байдена має опублікувати запит на мільярди доларів додаткового фінансування для допомоги Україні, зокрема в вартість ввійде зброя та інша підтримка.

Анонімні джерела повідомили, що цей запит на екстрене фінансування включатиме допомогу Тайваню та кошти для допомоги тим, хто постраждав через стихійні лиха.

Кінцеві рішення щодо конкретних сум, які запитуються, належать Управлінню бюджету Білого дому.

Нагадаємо, що в Державному департаменті США на цьому тижні планують оголосити про новий пакет військової допомоги для нашої держави. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у війні з РФ.

Також ми повідомляли, що для військової допомоги Україні у Міністерства оборони США залишилось близько 6 мільярдів доларів. Ці кошти були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.

Додамо, що Сполучені Штати з початку повномасштабного вторгнення Росії надали Україні 19,3 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Зокрема, цього року — 6,6 млрд доларів.

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