Байден планирует поговорить с Сунаком: где состоится встреча лидеров двух ядерных государств
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прилетел с визитом в Северную Ирландию. Там, помимо прочего, он встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Визит Байдена в Северную Ирландию
Президент США Джо Байден прилетел с визитом в Великобританию.
Байден во время этого визита посетит только одну из частей Соединенного Королевства, Северную Ирландию.
Ожидается, что в своем выступлении на ольстерской земле Байден заявит о том, что США будут способствовать обеспечению продолжительного мира и процветанию для Северной Ирландии.
Встреча с Сунаком
Помимо выступлений Джо Байдена, в частности, в Ольстерском университете, планируется проведение переговоров между президентом США и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
О чем конкретно будут говорить лидеры двух ключевых стран НАТО, пока неизвестно.
Прессслужба Сунака заявила лишь, что "мы продолжаем невероятно положительные рабочие отношения с президентом и правительством США".
Напомним, что несколько дней назад стало известно – Джо Байден решил баллотироваться на второй срок.