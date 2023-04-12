​​​Байден планирует поговорить с Сунаком: где состоится встреча лидеров двух ядерных государств

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунаком. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прилетел с визитом в Северную Ирландию. Там, помимо прочего, он встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Президент США Джо Байден прилетел с визитом в Великобританию.

Байден во время этого визита посетит только одну из частей Соединенного Королевства, Северную Ирландию.

Ожидается, что в своем выступлении на ольстерской земле Байден заявит о том, что США будут способствовать обеспечению продолжительного мира и процветанию для Северной Ирландии.

Встреча с Сунаком

Помимо выступлений Джо Байдена, в частности, в Ольстерском университете, планируется проведение переговоров между президентом США и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

О чем конкретно будут говорить лидеры двух ключевых стран НАТО, пока неизвестно.

Прессслужба Сунака заявила лишь, что "мы продолжаем невероятно положительные рабочие отношения с президентом и правительством США".

Напомним, что несколько дней назад стало известно – Джо Байден решил баллотироваться на второй срок.