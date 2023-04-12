​​​​​​​Байден планує поговорити із Сунаком: де відбудеться зустріч лідерів двох ядерних держав

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунаком. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прилетів з візитом до Північної Ірландії. Там, крім усього іншого, він зустрінеться із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Візит Байдена у Північну Ірландію

Президент США Джо Байден прилетів із візитом до Великої Британії.

Байден під час цього візиту відвідає винятково одну із частин Сполученого Королівства, Північну Ірландію.

Очікується, що у своєму виступі на ольстерській землі Байден заявить про те, що США будуть сприяти забезпеченню тривалому миру та процвітанню для Північної Ірландії.

Зустріч із Сунаком

Крім власне виступів Джо Байдена, зокрема, у Ольстерському університеті, планується проведення переговорів між президентом США і прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про що конкретно говоритимуть лідери двох ключових країн НАТО, поки що невідомо.

Пресслужба Сунака заявила лише, що "ми продовжуємо мати неймовірно позитивні робочі стосунки з президентом та урядом США".

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо — Джо Байден вирішив балотуватися на другий термін.