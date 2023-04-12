Байден планує поговорити із Сунаком: де відбудеться зустріч лідерів двох ядерних держав
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прилетів з візитом до Північної Ірландії. Там, крім усього іншого, він зустрінеться із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Візит Байдена у Північну Ірландію
Президент США Джо Байден прилетів із візитом до Великої Британії.
Байден під час цього візиту відвідає винятково одну із частин Сполученого Королівства, Північну Ірландію.
Очікується, що у своєму виступі на ольстерській землі Байден заявить про те, що США будуть сприяти забезпеченню тривалому миру та процвітанню для Північної Ірландії.
Зустріч із Сунаком
Крім власне виступів Джо Байдена, зокрема, у Ольстерському університеті, планується проведення переговорів між президентом США і прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Про що конкретно говоритимуть лідери двох ключових країн НАТО, поки що невідомо.
Пресслужба Сунака заявила лише, що "ми продовжуємо мати неймовірно позитивні робочі стосунки з президентом та урядом США".
Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо — Джо Байден вирішив балотуватися на другий термін.