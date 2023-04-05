Байден не приедет на коронацию Карла III: кто будет представлять США

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден не примет участие в церемонии коронации Карла III, которая состоится 6 мая. Вместо него на церемонию отправится первая леди США Джилл Байден.

Об этом сообщили в администрации президента США, пишет Bloomberg.

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В Белом доме сообщили, что Байден уже позвонил Карлу III и поздравил его с предстоящей церемонией. Президент выразил надежду на будущую встречу с Карлом III в Великобритании. Лидеры обсудили также прочность отношений между США и Великобританией и дружбу между двумя народами.

Отсутствие Джо Байдена на церемонии коронации может быть связано с его занятостью, так как он сосредоточен на решении внутренних проблем США. Однако, отправка Джилл Байден на церемонию подчеркивает важность отношений между двумя странами, которые оставались тесными в течение десятилетий.

Несмотря на то, что Байден не будет присутствовать на церемонии, его звонок Карлу III является еще одним подтверждением дружественных отношений между США и Великобританией. Общие интересы в области безопасности, экономики и торговли подчеркнуты в этом разговоре.

Тем не менее некоторые аналитики могут интерпретировать отсутствие Джо Байдена на церемонии как сигнал относительно будущих отношений между США и Великобританией.

Напомним, что уже в начале мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации.

Автором эмблемы стал бывший глава по дизайну компании Apple, Джонатан Айв. Ранее он отвечал за внешний вид устройств iPhone, iPad, iPod и MacBook с 1997 по 2019 годы.

Дизайн эмблемы коронации подчеркивает любовь британского монарха к природе. Это сочетание представителей флоры четырех государств Соединенного Королевства: розы Англии, чертополоха Шотландии, нарцисса Уэльса и трехлиственника Северной Ирландии. Эти цветы стали элементами короны, которую возложат на голову Чарльза III во время торжественной коронации.