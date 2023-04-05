Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Байден не приедет на коронацию Карла III: кто будет представлять США arrow

Байден не приедет на коронацию Карла III: кто будет представлять США

5 апреля 2023 08:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент США Джо Байден
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент США Джо Байден не примет участие в церемонии коронации Карла III, которая состоится 6 мая. Вместо него на церемонию отправится первая леди США Джилл Байден.

 Об этом сообщили в администрации президента США, пишет Bloomberg.

Читайте также:

Байден не приедет на коронацию

В Белом доме сообщили, что Байден уже позвонил Карлу III и поздравил его с предстоящей церемонией. Президент выразил надежду на будущую встречу с Карлом III в Великобритании. Лидеры обсудили также прочность отношений между США и Великобританией и дружбу между двумя народами.

Отсутствие Джо Байдена на церемонии коронации может быть связано с его занятостью, так как он сосредоточен на решении внутренних проблем США. Однако, отправка Джилл Байден на церемонию подчеркивает важность отношений между двумя странами, которые оставались тесными в течение десятилетий.

Несмотря на то, что Байден не будет присутствовать на церемонии, его звонок Карлу III является еще одним подтверждением дружественных отношений между США и Великобританией. Общие интересы в области безопасности, экономики и торговли подчеркнуты в этом разговоре.

Тем не менее некоторые аналитики могут интерпретировать отсутствие Джо Байдена на церемонии как сигнал относительно будущих отношений между США и Великобританией. 

Напомним, что уже в начале мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации.

Автором эмблемы стал бывший глава по дизайну компании Apple, Джонатан Айв. Ранее он отвечал за внешний вид устройств iPhone, iPad, iPod и MacBook с 1997 по 2019 годы.

Дизайн эмблемы коронации подчеркивает любовь британского монарха к природе. Это сочетание представителей флоры четырех государств Соединенного Королевства: розы Англии, чертополоха Шотландии, нарцисса Уэльса и трехлиственника Северной Ирландии. Эти цветы стали элементами короны, которую возложат на голову Чарльза III во время торжественной коронации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB