Байден назвал главу Китая диктатором

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Во вторник президент США Джо Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина диктатором. Это произошло через сутки после визита в Пекин высокопоставленного дипломата США Энтони Блинкена, целью которого было восстановление баланса в двусторонних связях.

Об этом пишет Reuters.

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Байден отметил, что Си выглядел крайне смущенным, когда ранее в этом году предполагаемый шпионский аэростат Китая отклонился от курса в американском воздушном пространстве. Этот персональный комментарий был сделан лидером Китая после того, как Блинкен высказался в понедельник.

Тем не менее причины, по которым Байден решил оценить Си, кто является наиболее влиятельным лидером Китая с времен правления Мао Цзэдуна и недавно получил необычный третий срок в качестве президента, остаются неясными.

Президент США также упомянул "реальные экономические проблемы", с которыми сталкивается Китай.

Также издание сообщает, что Си Цзиньпин, который провел встречу с Блинкеном в понедельник, публично не прокомментировал заявления Байдена. Однако, скорее всего, эти слова вызовут недовольство в Пекине и могут поставить под сомнение попытки обеих стран нормализовать их отношения после инцидента с аэростатом.

Напомним, что президент США Джо Байден считает, что угроза применения Владимиром Путиным ядерного оружия вполне реальна. При этом Байден также осудил заявление Путина о размещении первого тактического ядерного оружия России на территории Беларуси, назвав его "абсолютно безответственным".

Также мы писали, что американский президент Джо Байден против упрощенной процедуры вступления Украины в НАТО. По его словам, Украина может присоединиться к организации, но не автоматически.