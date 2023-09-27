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Азербайджанские пограничники задержали экс-главу "правительства" Нагорного Карабаха

27 сентября 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Азербайджанские пограничники задержали экс-главу "правительства" Нагорного Карабаха
Задержание Рубена Варданяна. Фото: bbc.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывший министр Нагорного Карабаха и бизнесмен Рубен Варданян был задержан в Лачинском коридоре, сообщили азербайджанские власти. Согласно заявлению госпогранслужбы, Варданяна перевезли в Баку.

Об этом пишет BBC.

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Задержание Рубена Варданяна

В сообщении говорится, что жена Варданяна, Вероника Зонабенд, рассказала, что ее муж, филантроп и бывший госминистр Республики Арцах был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе во время попытки покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, бегущих от азербайджанской оккупации.

Азербайджанская госпогранслужба впоследствии опубликовала фотографии задержанного бизнесмена. Согласно заявлению службы, Варданян был задержан на пограничном пункте "Лачин", двигаясь из Нагорного Карабаха в сторону Армении.

Также сообщается, что Варданян был доставлен в Баку с сопровождением сотрудников Сил быстрого передвижения Государственной пограничной службы. После задержания он был передан компетентным государственным органам для дальнейшего решения по его случаю.

В свою очередь армянское правительство обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой обеспечить защиту Варданяна.

"Мы запросили от Баку информацию о месте нахождения и состоянии здоровья Варданяна", — заявила пресс-секретарь представительства Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.

Реакция Армении

Армянское министерство иностранных дел заявило о своем намерении предпринять "все возможные меры" для защиты прав Рубена Варданяна, бывшего главу "правительства" непризнанного Нагорного Карабаха, и обеспечения его возвращения.

Ведомство выразило ожидание поддержки со стороны России и других международных партнеров по вопросам возвращения Варданяна и защиты его прав.

Также отмечено, что было неоднократно поднимаем вопрос о необходимости обеспечения свободного перемещения людей из Нагорного Карабаха в Армению через Лачинский коридор.

Напомним, что 120 тысяч этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, не стремятся оставаться в составе Азербайджана. Согласно заявлениям представителя самопровозглашенной "НКР" Давида Бабаяна, 99,9% из них готовы покинуть свои исторические земли.

Добавим, во время вооруженных столкновений между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе местные власти обвинили азербайджанскую армию в нарушении соглашения о прекращении огня. Хотя недавно правительство президента страны Ильхама Алиева заявляло об условиях провозглашения режима тишины.

 
 

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