Азербайджанські прикордонники затримали ексочільника "уряду" Нагірного Карабаху

Затримання Рубена Варданяна. Фото: bbc.com

Колишнього міністра Нагірного Карабаху і бізнесмена Рубена Варданяна було затримано в Лачинському коридорі, повідомила азербайджанська влада. Згідно із заявою держприкордонслужби, Варданяна перевезли до Баку.

Про це пише ВВС.

Читайте також:

Затримання Рубена Варданяна

У повідомленні йдеться, що дружина Варданяна, Вероніка Зонабенд, розповіла, що її чоловіка, філантропа і колишнього держміністра Республіки Арцах було заарештовано і взято в полон азербайджанською владою на кордоні під час спроби залишити Арцах разом з тисячами інших вірмен, що тікають від азербайджанської окупації.

Азербайджанська держприкордонна служба згодом опублікувала фотографії затриманого бізнесмена. Згідно з заявою служби, Варданяна було затримано на прикордонному пункті "Лачин", рухаючись з Нагірного Карабаху у бік Вірменії.

Також повідомляється, що Варданяна було доставлено до Баку із супроводом співробітників Сил швидкого пересування Державної прикордонної служби. Після затримання його було передано компетентним державним органам для подальшого рішення з його нагоди.

Своєю чергою вірменський уряд звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) із проханням забезпечити захист Варданяна.

"Ми запросили від Баку інформацію про місце знаходження та стан здоров'я Варданяна", — заявила прессекретар представництва Вірменії з міжнародних правових питань Асмік Самвелян.

Реакція Вірменії

Вірменське міністерство закордонних справ заявило про свій намір вжити "всі можливі заходи" для захисту прав Рубена Варданяна, колишнього глави "уряду" невизнаного Нагірного Карабаху, та забезпечення його повернення.

Відомство висловило очікування підтримки з боку Росії та інших міжнародних партнерів з питань повернення Варданяна та захисту його прав.

Також наголошено, що було неодноразово порушуємо питання щодо необхідності забезпечення вільного переміщення людей з Нагірного Карабаху до Вірменії через Лачинський коридор.

Нагадаємо, що 120 тисяч етнічних вірмен, які проживають у Нагірному Карабаху, не прагнуть залишатися у складі Азербайджану. Відповідно до заяв представника самопроголошеної "НКР" Давида Бабаяна, 99,9% з них готові залишити свої історичні землі.

Додамо, під час збройних сутичок між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабаху місцева влада звинуватила азербайджанську армію у порушенні угоди про припинення вогню. Хоча нещодавно уряд президента країни Ільхама Алієва заявляв про умови проголошення режиму тиші.