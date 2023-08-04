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Автор "Квартала-95" Жидков в 2022 году получил от Баканова особую награду

4 августа 2023 23:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Автор "Квартала-95" Жидков в 2022 году получил от Баканова особую награду
Автор "Квартала-95" Валерий Жидков. Фото: инстаграмм-страница артиста
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывший глава СБУ Иван Баканов в 2022 году наградил автора "Квартала-95" Валерия Жидкова ведомственной наградой, а именно пистолетом Glock 17 Gen 5. Сделал он это 9 июня прошлого года.

Об этом сообщил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

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Вручение награды

Он опубликовал соответствующий протокол по приказу под номером №140, который это подтверждает.

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"Вручено ведомственную награду Службы безопасности Украины "Огнестрельное оружие" — пистолет спортивный калибра 9х19 мм GLOCK 17 Gen 5 № ADVT 750 в комплекте и удостоверение к ней Жидкову Валерию Викторовичу, советнику председателя Службы безопасности Украины на общественных началах", — говорится в документе.

Возможно, это изображение текст
Документ, подтверждающий награждение Жидкова. Фото: Георгий Учайкин
Возможно, это изображение текст
Документ, подтверждающий награждение Жидкова. Фото: Георгий Учайкин

Что известно о Валерии Жидкове

Автор "Квартала-95" родился в российском городе Тамбов. В нашей стране он уже работает более 20 лет, но только в июне прошлого года ему удалось получить украинское гражданство. До того, как Владимир Зеленский, стал президентом, Жидков вместе с ним были ведущими программы "Пороблено в Україні".

Напомним, бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов стал адвокатом в Полтавской области. Он уже получил свидетельство от Совета адвокатов.

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