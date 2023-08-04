Автор "Квартала-95" Жидков в 2022 году получил от Баканова особую награду
Бывший глава СБУ Иван Баканов в 2022 году наградил автора "Квартала-95" Валерия Жидкова ведомственной наградой, а именно пистолетом Glock 17 Gen 5. Сделал он это 9 июня прошлого года.
Об этом сообщил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.
Вручение награды
Он опубликовал соответствующий протокол по приказу под номером №140, который это подтверждает.
"Вручено ведомственную награду Службы безопасности Украины "Огнестрельное оружие" — пистолет спортивный калибра 9х19 мм GLOCK 17 Gen 5 № ADVT 750 в комплекте и удостоверение к ней Жидкову Валерию Викторовичу, советнику председателя Службы безопасности Украины на общественных началах", — говорится в документе.
Что известно о Валерии Жидкове
Автор "Квартала-95" родился в российском городе Тамбов. В нашей стране он уже работает более 20 лет, но только в июне прошлого года ему удалось получить украинское гражданство. До того, как Владимир Зеленский, стал президентом, Жидков вместе с ним были ведущими программы "Пороблено в Україні".
Напомним, бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов стал адвокатом в Полтавской области. Он уже получил свидетельство от Совета адвокатов.