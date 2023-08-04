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Автор "Кварталу-95" Жидков у 2022 році отримав від Баканова особливу нагороду

4 серпня 2023 23:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Автор "Кварталу-95" Жидков у 2022 році отримав від Баканова особливу нагороду
Автор "Кварталу-95" Валерій Жидков. Фото: інстаграм-сторінка артиста
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній очільник СБУ Іван Баканов у 2022 році нагородив автора "Кварталу-95" Валерія Жидкова відомчою відзнакою, а саме пістолетом Glock 17 Gen 5. Зробив він це 9 червня минулого року. 

Про це повідомив голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

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Вручення відзнаки

Він опублікував відповідний протокол за наказом під номером №140, який це підтверджує. 

Скриншот допису

"Вручено відомчу відзнаку Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" — пістолет спортивний калібру 9х19 мм GLOCK 17 Gen 5 № ADVT 750 у комплекті та посвідчення до неї Жидкову Валерію Вікторовичу, раднику голови Служби безпеки України на громадських засадах", — йдеться в документі. 

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Документ, який підтверджує нагородження Жидкова. Фото: Георгій Учайкін
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Документ, який підтверджує нагородження Жидкова. Фото: Георгій Учайкін

Що відомо про Валерія Жидкова

Автор "Кварталу-95" народився у російському місті Тамбов. В нашій країні він вже працює понад 20 років, проте лише в червні минулого року йому вдалося отримати українське громадянство. До того, як Володимир Зеленський, став Президентом, Жидков разом з ним були ведучими програми "Пороблено в Україні".

Нагадаємо, колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Він вже отримав свідоцтво від Ради адвокатів.

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