Автор "Кварталу-95" Жидков у 2022 році отримав від Баканова особливу нагороду

Автор "Кварталу-95" Валерій Жидков. Фото: інстаграм-сторінка артиста

Колишній очільник СБУ Іван Баканов у 2022 році нагородив автора "Кварталу-95" Валерія Жидкова відомчою відзнакою, а саме пістолетом Glock 17 Gen 5. Зробив він це 9 червня минулого року.

Про це повідомив голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Читайте також:

Вручення відзнаки

Він опублікував відповідний протокол за наказом під номером №140, який це підтверджує.

Скриншот допису

"Вручено відомчу відзнаку Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" — пістолет спортивний калібру 9х19 мм GLOCK 17 Gen 5 № ADVT 750 у комплекті та посвідчення до неї Жидкову Валерію Вікторовичу, раднику голови Служби безпеки України на громадських засадах", — йдеться в документі.

Документ, який підтверджує нагородження Жидкова. Фото: Георгій Учайкін

Документ, який підтверджує нагородження Жидкова. Фото: Георгій Учайкін

Що відомо про Валерія Жидкова

Автор "Кварталу-95" народився у російському місті Тамбов. В нашій країні він вже працює понад 20 років, проте лише в червні минулого року йому вдалося отримати українське громадянство. До того, як Володимир Зеленський, став Президентом, Жидков разом з ним були ведучими програми "Пороблено в Україні".

Нагадаємо, колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Він вже отримав свідоцтво від Ради адвокатів.