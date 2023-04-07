Арестович рассказал, какой лидер нужен Украине и подходит ли Зеленский на эту роль: подробности

Украинцам у власти нужен человек, который не будет заниматься коррупцией

Бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что к власти должен прийти человек, который не будет заниматься коррупцией и не будет давать делать это другим. Он подчеркнул, что пока этого человека у власти нет.

Об этом он говорил в разговоре с Юлией Латыниной на ее YouTube-канале.

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Алексей Арестович отметил, что украинцам у власти нужен человек, "который сам не будет воровать и другим не будет давать". Бывший советник подчеркнул, что, "к сожалению, нам до сих пор не везло".

На вопрос Юлии Латыниной, не является ли Президент Украины Владимир Зеленский таким человеком, Арестович ответил, что он не до конца поборол коррупцию.

"Ну, он до конца не поборол коррупцию, примеров большое количество. Понятно, что можно сказать, что война, что было две волны ковида. Но, с моей точки зрения, война как раз хороший повод применить экстраординарные меры и разобраться с коррупцией. Но как мы видим, еще, к сожалению, не до конца" , — сказал Арестович.

Напомним, что Арестович выразил мнение о союзе Украины и Польши. Он заявил, что "еще ничего не заключили" и что это "просто хорошее историческое оформление".

Также ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями из поездки в Польшу, которая состоялась 5 апреля. Он поблагодарил поляков за поддержку.