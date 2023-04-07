Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Арестович рассказал, какой лидер нужен Украине и подходит ли Зеленский на эту роль: подробности arrow

Арестович рассказал, какой лидер нужен Украине и подходит ли Зеленский на эту роль: подробности

7 апреля 2023 02:37
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинцам у власти нужен человек, который не будет заниматься коррупцией
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что к власти должен прийти человек, который не будет заниматься коррупцией и не будет давать делать это другим. Он подчеркнул, что пока этого человека у власти нет.

Об этом он говорил в разговоре с Юлией Латыниной на ее YouTube-канале.

Читайте также:

Подробности

Алексей Арестович отметил, что украинцам у власти нужен человек, "который сам не будет воровать и другим не будет давать". Бывший советник подчеркнул, что, "к сожалению, нам до сих пор не везло".

На вопрос Юлии Латыниной, не является ли Президент Украины Владимир Зеленский таким человеком, Арестович ответил, что он не до конца поборол коррупцию.

"Ну, он до конца не поборол коррупцию, примеров большое количество. Понятно, что можно сказать, что война, что было две волны ковида. Но, с моей точки зрения, война как раз хороший повод применить экстраординарные меры и разобраться с коррупцией. Но как мы видим, еще, к сожалению, не до конца" , — сказал Арестович.

Напомним, что Арестович выразил мнение о союзе Украины и Польши. Он заявил, что "еще ничего не заключили" и что это "просто хорошее историческое оформление".

Также ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями из поездки в Польшу, которая состоялась 5 апреля. Он поблагодарил поляков за поддержку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB