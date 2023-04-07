Арестович розповів, який лідер потрібен Україні та чи підходить Зеленський на цю роль: подробиці

Українцям при владі потрібна людина, яка не буде займатися корупцією

Колишній радник ОП Олексій Арестович заявив, що до влади має прийти людина, яка не буде займатися корупцією й не даватиме це робити іншим. Він наголосив, що поки що цієї людини при владі немає.

Про це він говорив у розмові з Юлієї Латиніною на її YouTube-каналі.

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Олексій Арестович зазначив, що українцям при владі потрібна людина, "яка сама не буде красти й іншим не даватиме". Колишній радник наголосив, що, "на жаль, нам досі не щастило".

На запитання Юлії Латиніної, чи Президент України Володимир Зеленський не є такою людиною, Арестович відповів, що він не докінця поборов корупцію.

"Ну, він докінця не поборов корупцію, прикладів велика кількість. Зрозуміло, що можна сказати, що війна, що було дві хвилі ковіду. Але, з моєї точки зору, війна якраз хороший привід застосувати екстраординарні заходи й розібратися з корупцією. Але як ми бачимо, ще, на жаль, не докінця", — сказав Арестович.

Нагадаємо, що Арестович висловив думку про союз України й Польщі. Він заявив, що "ще нічого не уклали" й що це "просто гарне історичне оформлення".

Також раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський поділився світлинами з поїздки до Польщі, яка відбулась 5 квітня. Він подякував полякам за підтримку.