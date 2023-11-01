Арестович представил свою "программу" и заявил, что оккупированные территории не нужно отвоевывать

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: Global Look Press

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович представил свою "предвыборную программу", в которой признает сложную ситуацию на украинском фронте. Также Арестович считает, что не нужно отвоевывать захваченные Россией украинские территории в обмен на вступление в НАТО.

Об этом Арестович сообщил в соцсетях.

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Предложение Арестовича

Арестович заявил, что на фронте переходим к стратегической обороне. Мы модернизируем кадровую стратегию в Силах Обороны, делая акцент на благополучии человека. При этом он указал, что его основная цель — сохранять больше жизней и формировать высококвалифицированных специалистов.

"Меняем кадровую политику в Силах Обороны на человекоцентрическую: больше жизней сберечь, больше специалистов вырастить", — сказал он.

Также Арестович хочет обновить мобилизационную систему, вводя заранее подготовку резервистов и ротацию мобилизованных. Мужчины смогут выезжать за границу с обязательством вернуться при получении призывного уведомления.

Кроме того, бывший советник ОП считает, что Украина не должна отвоевывать у России захваченные территории в обмен на вступление в НАТО.

"Требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем", — сказал он.

Сообщение Алексея Арестовича. Фото: скриншот

Сообщение Алексея Арестовича. Фото: скриншот

Напомним, что бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что мужчин призывного возраста можно выпускать за границу. При этом он назвал несколько вариантов, как это можно осуществить.