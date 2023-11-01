Арестович представив свою "програму" і заявив, що окуповані території не потрібно відвойовувати

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: Global Look Press

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович представив свою "передвиборчу програму", в якій визнає складну ситуацію на українському фронті. Також Арестович вважає, що не потрібно відвойовувати захоплені Росією українські території в обмін на вступ до НАТО.

Про це Арестович повідомив у соцмережах.

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Пропозиція Арестовича

Арестович заявив, що на фронті переходимо до стратегічної оборони. Ми модернізуємо кадрову стратегію в Силах Оборони, наголошуючи на добробуті людини. При цьому він зазначив, що його основна мета — зберігати більше життів та формувати висококваліфікованих фахівців.

"Змінюємо кадрову політику в Силах Оборони на людиноцентричну: більше життя зберегти, більше фахівців виростити", — сказав він.

Також Арестович хоче оновити мобілізаційну систему, запроваджуючи заздалегідь підготовку резервістів та ротацію мобілізованих. Чоловіки зможуть виїжджати за кордон із зобов'язанням повернутися при отриманні призовного повідомлення.

Крім того, колишній радник ОП вважає, що Україна не повинна відвойовувати у Росії захоплені території в обмін на вступ до НАТО.

"Вимагаємо вступу до НАТО із зобов'язанням не відвойовувати окуповані на момент вступу території, а добиватися їх повернення лише політичним шляхом", — сказав він.

Повідомлення Олексія Арестовича. Фото: скриншот

Повідомлення Олексія Арестовича. Фото: скриншот

Нагадаємо, що колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що чоловіків призовного віку можна випускати за кордон. При цьому він назвав кілька варіантів, як це можна здійснити.